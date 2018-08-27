Президент Молдавии осудил протесты в Кишиневе

Президент Молдавии Игорь Додон осудил протестные акции, которые в воскресенье организовали на площади Великого Национального собрания в столице страны Кишиневе правые партии.

Протестующие пришли на площадь, требуя отставки главы правительства Молдавии Павла Филипа, а также признания законными выборов мэра Кишинева. Во время акции вспыхнули стычки между правыми и представителями левых партий, которые также организовали свой митинг протеста. Одновременно сюда начали стекаться участники еще одной акции, участники которой, в свою очередь, протестовали против повышения правительством цен на бензин. Лишь благодаря действиям полиции противоборствующие стороны удалось отсечь друг от друга.

На митинге в центре молдавской столицы, по официальным данным, собралось 6,5 тысяч человек, некоторые так и не разошлись с площади, предпочтя ночевать у памятника Стефана Великого. Демонстрантов, преимущественно молодых людей, разогнали с помощью полиции ранним утром в понедельник.

На своей странице в Facebook Додон отметил, что акция партий на площади Великого Национального собрания является позором. "Очень грустно, что это происходит накануне Дня независимости. Никто не имеет морального права использовать людей для маневров в своих политических интересах", - написал молдавский президент. По его словам, хаос и ненависть с улиц могут проникнуть в здание парламента.

День независимости Молдавии отмечается в понедельник, 27 августа. Утром руководители государства возложили цветы к памятнику господарю Стефану Великому, одному из самых видных глав Молдавского княжества.