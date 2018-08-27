Президент Украины Петр Порошенко нашел способ пополнить казну

Президент Украины Петр Порошенко предложил украинским дипломатам заняться в странах пребывания сбором денег "для восстановления Донбасса". Речь идет в первую очередь о странах ЕС, которым он дополнительно предлагает взять шефство над населенными пунктами, находящимися под контролем украинской армии. Новое слово в международных отношениях было сказано Порошенко не от хорошей жизни - украинской казне катастрофически не хватает денег, и напоминание о Донбассе в данном случае - лишь предлог для сбора милостыни в Евросоюзе, все меньше желающему финансово поддерживать коррумпированный киевский режим.

"Украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами - мобилизацией средств мира по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Мы будем делать так, чтобы каждая страна Европейского союза взяла на себя ответственность. Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, Греция - за Мариуполь, Великобритания - за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку. Это будет хорошим символом", - описал свою схему Порошенко во время встречи с послами, которых ради этого свезли в прифронтовую Авдеевку.

Приказ украинским послам собирать средства "на Донбасс" не представляется экстравагантны

Несмотря на наглость и смехотворность такого плана, уникальная, типично "порошенковская" логика в нем содержится. Ведь госпереворот на Украине, вследствие которого началось гражданское противостояние, прошел под патронатом и при полной политической поддержке ЕС. Следовательно, и оплачивать последствия национальной катастрофы Порошенко предлагает Европе, коль скоро Вашингтон при новой администрации заметно дистанцировался от Киева. Нужды контролируемой Украиной части Донбасса - о Донецке и Луганске, де-юре остающихся частью страны, Порошенко уже не вспоминает - в этом случае выступают предлогом. С таким же успехом он мог заниматься сбором средств на ремонт разрушающейся инфраструктуры украинской столицы, на восстановление уникальных лесов Волыни и Полесья, уничтожаемых нелегальными добытчиками янтаря, и ликвидацию многих других бед, постигших Украину при его руководстве. Но разрушенный украинской армией Донбасс - наиболее заметная язва, которую он, как нищий на паперти, демонстрирует богатым европейцам.

Деньги Порошенко нужны срочно. О том, что средства на Едином казначейском счете заканчиваются - всего 2 миллиарда гривен (около 75 миллионов долларов) - в начале августа сообщила Государственная казначейская служба Украины. Это ровно в 22 раза меньше, чем было на Едином счете год назад. При этом план по наполнению доходной части бюджета за семь месяцев недовыполнен на 600 миллионов долларов, а недофинансирование расходных статей за то же время, по оценкам украинских экономистов, приближается к 2,2 миллиардам долларов. В случае если МВФ в сентябре не предоставит Киеву 1,9 миллиарда долларов, в чем нет полной уверенности, экономику и отдельно социальную сферу ждет коллапс. Задержки с выплатой пенсий на Украине уже начались.

В этой ситуации финансовые власти страны идут на отчаянные шаги. В минувшую пятницу, когда на Крещатике шел военный парад ко Дню Независимости, украинский минфин негромко сообщил о частном размещении на Венской бирже ценных бумаг на 725 миллионов долларов со сроком обращения до 2019 года по рекордно высокой ставке - 9,1 процента годовых. "Эта операция позволит Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств", - говорится в пресс-релизе Минфина.

Напомним, что МВФ одалживает Киеву деньги под 3 процента, а в сентябре 2017-го размещение украинских евробондов на 3 миллиарда долларов производилось под 7,3 процента, но на 15 лет, а не на год. Кредитование под высокий процент с коротким сроком погашения в случае с Украиной можно уподобить тому, как алкоголик берет в долг "до завтра", не задумываясь о том, чем придется расплачиваться. Ожидание Порошенко, что Россия возместит "убытки от неисполнения газовых контрактов", также озвученное перед послами, имеет те же признаки нетрезвой логики. В этой ситуации приказ главам диппредставительств собирать средства "на Донбасс" уже не представляется экстравагантным. В конце концов единственное, чем занимается сегодня украинская дипломатия, - это антироссийская риторика, которая все хуже оплачивается западными слушателями.