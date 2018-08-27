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Рубрика: В мире

Протестующие потребовали отставки правительства Молдавии

Отставка премьера Павла Филипа, аннулирование закона о налоговой амнистии и прекращение политического преследования оппозиции – такие требования изложены в резолюции, принятой накануне участниками протеста в Кишиневе.

Митинг правых организовали партии "Платформа "Достоинство и правда" (PDA), "Действие и солидарность", а также Либерально-демократическая партия Молдовы. Лидер PDA Андрей Нэстасе призвал сторонников прийти на акцию протеста и поддержать требования о признании результатов выборов мэра Кишинева, отмене смешанной избирательной системы и об отставке судей, не признавших итоги голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

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Правительство должно уйти в отставку, но перед этим пусть аннулируют все антинародные законы, подчеркнул Нэстасе. Он также добавил, что протестующие готовы прийти к зданию парламента во время первого заседания осенней сессии в сентябре и повторить свои требования.

По данным полиции, Нэстасе вышли поддержать более 6,5 тысячи человек (ранее организаторы заявляли, что намерены собрать около 30 тысяч сторонников).

Напомним, победителем на выборах мэра в столице Молдавии стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Из-за агитации в день выборов высшая судебная палата 25 июня признала выборы недействительными, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены ее требования.

В мире экс-СССР Молдавия
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