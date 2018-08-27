Кран не помешал движению поездов после падения рядом с путями

В Московской железной дороге опровергли сообщение некоторых СМИ о том, что упавший на пути кран затруднил движение поездов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, ЧП произошло на перегоне Москва-Бутырская - Москва-Смоленская. Упавший кран обнаружил машинист одной из пригородных электричек. Он остановил состав, убедился, что кран не мешает проезду поездов, и продолжил движение.

В МЖД подчеркивают, что кран не мешает проходу поездов, в том числе и аэроэкспрессов. Падения на железнодорожные пути не было.