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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Замкнули цепь

Кто мешает жителям напрямую платить энергетикам
Текст: Денис Передельский ("Российская газета", Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск №7652 (189)
Орловские энергетики столкнулись с неожиданной проблемой при реализации "закона о прямых договорах". Выяснилось, что управляющие компании (УК) нашли способ сохранить за собой статус посредника между жителями и ресурсоснабжающими организациями (РСО) и остаться безнаказанными.
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Напомним, что Закон N ФЗ-59 от 3 апреля 2018 года предоставил жильцам многоквартирных домов (МКД) право избавляться от посредников в лице управляющих компаний. В Орле, как и во многих других городах, УК нередко собирают платежи с жильцов, но на счета поставщиков их не переводят. Кто-то попросту присваивает деньги, а кто-то пускает их на нужды своих компаний.

С принятием закона упростилась процедура перехода на прямые расчеты. Достаточно решения, принятого на общем собрании собственников жилья. В регионе такой способ использовали жильцы 750 домов - примерно четверти всех МКД. Если после расторжения договора УК продолжит выставлять счета, то ее оштрафуют в двукратном размере сумм, указанных в квитанциях.

Управляющие компании пользуются тем, что их невозможно заставить подписать акты сверки

Созвать собрание бывает нелегко. Закон предусмотрел альтернативный способ, но на практике он почти не работает. Поставщик может сам инициировать переход на прямые расчеты, если подтвержденная задолженность УК превышает два среднемесячных начисления. Это дает РСО право на расторжение договора в одностороннем порядке. После этого жильцы переходят на прямые расчеты без собрания собственников.

Для подтверждения задолженности необходим подписанный акт сверки либо судебное решение. По словам директора по реализации электроэнергии и мощности "Орловского энергосбыта" Александра Москвитина, недобросовестные УК по-прежнему не переводят поставщикам собранные платежи и при этом отказываются подписывать акты сверки. "Кроме того, они всячески затягивают судебные разбирательства, - говорит Александр Москвитин. - УК пользуются тем, что их невозможно заставить подписать акты сверки".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Попутно управляющие компании "проводят работу" с населением, убеждая не переходить на прямые расчеты. В такой ситуации за жителями остается решающее слово. Проблема в том, что даже решение общего собрания не позволяет им оперативно убрать посредника из цепочки платежей. УК находит в доме жильца, у которого берет доверенность. Затем юристы компании подают от его имени заявление в суд, оспаривающее законность решения общего собрания. На разбирательство может уйти до полугода. И все это время УК не переводит платежи жильцов поставщику.

По данным "Орловского энергосбыта", задолженность управляющих компаний региона за свет превышает 124 миллиона рублей. Из них почти 69 миллионов - это просроченные долги. В "черном списке" находятся 17 управляющих компаний, период задолженности которых превышает два месяца.

Все компании из "черного списка" подпадают под действие ФЗ-59. Однако энергетикам пока не удается полностью перевести обслуживаемых ими жильцов на прямые расчеты - из-за отказа подписать акты сверки.

К слову, в регионе вынесено два обвинительных приговора в отношении директоров недобросовестных УК. Оба отделались уголовными штрафами.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел
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