В Москве завершился традиционный предсезонный турнир по хоккею на Кубок мэра российской столицы.

В мини-турнире приняли участие ЦСКА, "Динамо", "Спартак" и "Витязь".

Победитель Кубка определялся в поединке между армейцами и динамовцами.

Казалось, что "красно-синие" смогут повторить свой прошлогодний успех, ведь "бело-голубые" не смогли выставить на матч против ЦСКА всех своих ведущих игроков.

Уже по ходу турнира наставник "бело-голубых" Владимир Воробьев был вынужден корректировать состав из-за череды травм. Так, в первом же поединке на Кубке мэра сломал палец на руке Андрей Миронов, вне игры остались и форварды Даниил Тарасов и Максим Афиногенов. Впрочем, обоих нападающих доктора обещают вернуть в строй к началу чемпионата КХЛ.

Впрочем, настрою динамовцев можно было только позавидовать. Они контролировали ход поединка и смогли довести его до логичной победы - 4:1.

В составе победителей отличились Юусо Хиетанен, Миика Койвисто, Андрей Алексеев и Микс Индрашис.

Единственную шайбу в ворота "Динамо" забросил Никита Нестеров.

Отметим, что для "Динамо" победа в Кубке мэра Москвы стала уже пятой в истории.

Главный тренер победителей Владимир Воробьев, общаясь с журналистами, выглядел очень довольным и поблагодарил своих игроков за отличную игру:

- Спасибо команде за прекрасный матч. Мы сознавали, насколько он важен. А болельщиков наших поздравляю с первым трофеем в новом сезоне! Дался он нам тяжело. Поединки были трудные, и пока не все получалось. Но сегодня встречу начали здорово, быстро забили важные голы, а затем контролировали игру. Движение было хорошее. Все отрабатывали моменты до конца, все старались. В общем, заслужили победу.

В последних матчах у "Динамо" явно пошла игра в большинстве. Это связано с вновь созданной спецбригадой, в которой на лед выходят сразу два известных центрфорварда - Бойд и Шипачев?

Владимир Воробьев: Мы постоянно работаем над этим компонентом игры и ищем оптимальные варианты. В игре с ЦСКА неплохо получилось, игрой в неравных составах я доволен. Но работа будет продолжаться. Хорошо, что есть выбор. Будем думать и искать.

Восстановятся ли травмированные игроки к старту чемпионата?

Владимир Воробьев: Думаю, что два-три человека в строй вернутся. Ребята выздоравливают, и это наш тренерский штаб очень радует.

Ценный "Локо"

Тем временем в Сочи завершился Кубок мира среди молодежных команд.

В финале турнира ярославский "Локо" обыграл шведский ХВ-71 - 3:2 и во второй раз в истории завоевал престижный трофей. В составе "Локо" заброшенными шайбами отличились Николай Коваленко, Кирилл Слепец и Данил Гизатуллин.

Порадуемся и за нападающего "Локо" Николая Коваленко, который признан самым ценным игроком Кубка мира. Форвард ярославской команды также получил приз как лучший форвард турнира.

Еще один нападающий "Локо" Владислав Рыбаков стал лучшим бомбардиром Кубка мира, набрав в пяти матчах восемь очков (4+4).

Что касается матча за "бронзу", то третьими стали представители канадского клуба "Оттава Кэпиталз". Канадский клуб переиграл австрийцев из "Ред Булл", оказавшись точнее в серии послематчевых штрафных бросков - 2:1. Автором победного буллита стал Эштон Фрай.