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27.08.2018 23:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Примерь профессию

Открылась запись на проект "Школьные субботы"
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7652 (189)
Просветительский проект "Субботы московского школьника", помогающий старшеклассникам с выбором профессии, в этом году празднует первый юбилей - пять лет. За это время через него прошли уже уже более 600 тысяч детей. Такую цифру привел Александр Тверской, начальник управления координации госпрограммы департамента образования Москвы.
Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
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Он напомнил, что проект начинался с двух направлений, а сейчас их 17: инженерные субботы, университетские, "профессиональная среда", на которых школьники могут побывать на предприятиях и попробовать себя в различных профессиях. А есть еще "космические субботы" и "субботы мужества" - экскурсии, лекции, мастер-классы по строевой и огневой подготовке, вождению и знакомству с новейшими образцами военной техники. Каждая из этих суббот дает возможность попробовать себя в реальной профессии еще до момента выбора института.

В этом году к 17 прежним направлениям добавится еще одно - театральное. Тех, кто решит выбрать его, ждут экскурсии в театр, мастер-классы и лекции по театральному мастерству.

Запись на "Субботы" идет по интернету через портал "Школа большого города" school.moscow/projects/events. Количество мест ограничено, тем не менее записаться могут не только столичные школьники, но и из всех ближайших регионов. Нет ограничений и по возрасту и выбору специализации.

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