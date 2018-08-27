Открылась запись на проект "Школьные субботы"

Он напомнил, что проект начинался с двух направлений, а сейчас их 17: инженерные субботы, университетские, "профессиональная среда", на которых школьники могут побывать на предприятиях и попробовать себя в различных профессиях. А есть еще "космические субботы" и "субботы мужества" - экскурсии, лекции, мастер-классы по строевой и огневой подготовке, вождению и знакомству с новейшими образцами военной техники. Каждая из этих суббот дает возможность попробовать себя в реальной профессии еще до момента выбора института.
В этом году к 17 прежним направлениям добавится еще одно - театральное. Тех, кто решит выбрать его, ждут экскурсии в театр, мастер-классы и лекции по театральному мастерству.
Запись на "Субботы" идет по интернету через портал "Школа большого города" school.moscow/projects/events. Количество мест ограничено, тем не менее записаться могут не только столичные школьники, но и из всех ближайших регионов. Нет ограничений и по возрасту и выбору специализации.