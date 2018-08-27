Открылась запись на проект "Школьные субботы"

Просветительский проект "Субботы московского школьника", помогающий старшеклассникам с выбором профессии, в этом году празднует первый юбилей - пять лет. За это время через него прошли уже уже более 600 тысяч детей. Такую цифру привел Александр Тверской, начальник управления координации госпрограммы департамента образования Москвы.

Он напомнил, что проект начинался с двух направлений, а сейчас их 17: инженерные субботы, университетские, "профессиональная среда", на которых школьники могут побывать на предприятиях и попробовать себя в различных профессиях. А есть еще "космические субботы" и "субботы мужества" - экскурсии, лекции, мастер-классы по строевой и огневой подготовке, вождению и знакомству с новейшими образцами военной техники. Каждая из этих суббот дает возможность попробовать себя в реальной профессии еще до момента выбора института.

В этом году к 17 прежним направлениям добавится еще одно - театральное. Тех, кто решит выбрать его, ждут экскурсии в театр, мастер-классы и лекции по театральному мастерству.

Запись на "Субботы" идет по интернету через портал "Школа большого города" school.moscow/projects/events. Количество мест ограничено, тем не менее записаться могут не только столичные школьники, но и из всех ближайших регионов. Нет ограничений и по возрасту и выбору специализации.