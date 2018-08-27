Под Тамбовом взрыв обрушил гаражи, погиб человек

Тамбовские следователи установили предварительную причину обрушения трех гаражей в Котовске, где погиб человек. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Сообщение об обрушении перекрытий в гаражном кооперативе на проспекте Труда поступило к спасателям 26 августа в 23.50. После разбора завалов пожарные нашли на месте происшествия тело 41-летнего мужчины.

- По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв кислородного баллона в гараже, где находился погибший. Начата доследственная проверка, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.

Следователи завершили осмотр места происшествия. Точная причина ЧП станет известна после проведения комплекса экспертиз.