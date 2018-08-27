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27.08.2018 13:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью в ДТП с маршруткой пострадали семь человек

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области в аварии травмированы пассажиры маршрутного такси.

На Ставрополье в ДТП с маршруткой погиб человек

В региональном УМВД сообщили, что ДТП с участием автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 106 в Тверь, и автомобиля Mercedes произошло на 155-м километре трассы М-10 26 августа около шести часов вечера. По предварительным данным, 31-летняя женщина, сидевшая за рулем иномарки, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения.

В аварии пострадали водители маршрутки и автомобиля Mercedes, а также пять пассажиров автобуса. Несовершеннолетних среди них нет. Все травмированные госпитализированы в больницу № 4 города Твери.

По факту ДТП с участием общественного транспорта Калининский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Тверской области организовал доследственную проверку.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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