Под Тверью в ДТП с маршруткой пострадали семь человек

В Тверской области в аварии травмированы пассажиры маршрутного такси.

В региональном УМВД сообщили, что ДТП с участием автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 106 в Тверь, и автомобиля Mercedes произошло на 155-м километре трассы М-10 26 августа около шести часов вечера. По предварительным данным, 31-летняя женщина, сидевшая за рулем иномарки, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения.

В аварии пострадали водители маршрутки и автомобиля Mercedes, а также пять пассажиров автобуса. Несовершеннолетних среди них нет. Все травмированные госпитализированы в больницу № 4 города Твери.

По факту ДТП с участием общественного транспорта Калининский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Тверской области организовал доследственную проверку.