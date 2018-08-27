Похолодание придет в Москву с 30 августа

Погодные изменения ожидаются в Москве во второй половине недели: синоптики прогнозируют небольшой дождь и похолодание, а в четверг - грозу.

Кроме того, увеличится облачность, температура воздуха не будет подниматься выше плюс 25 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Облачная погода с прояснениями и небольшими кратковременными дождями сохранится до конца недели. В первые дни сентября днем будет плюс 21-26 градусов, ночью - 10-15 градусов. Несмотря на похолодание, температура воздуха все равно будет выше климатической нормы на четыре-шесть градусов.

"То есть тепло пока что нас не покидает", - подчеркнула позднякова.