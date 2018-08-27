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27.08.2018 02:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Система пишет

Ремонт дорог в Подмосковье контролируют в режиме онлайн
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7651 (188)
В электронный вид переводят не только различные услуги, но и контроль за качеством ремонта дорог. Для этого больше не нужно гонять по дорогам комиссии. Достаточно подключиться к системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, ее придумали и внедрили в Подмосковье, и перед тобой - детальный анализ ремонта всех 3 тысяч км региональных и муниципальных дорог, приводимых в порядок в области в этом году.
Фото: Depositphotos.com
Правительство поддержит ремонт дорог в муниципалитетах

Когда в Подмосковье нашли возможность серьезно увеличить расходы на дорожный ремонт, возник резонный вопрос: как контролировать качество? Область большая. "Нам нужно было в онлайн-режиме увидеть: вышел ли подрядчик на объект, выполняет ли плановый объем работ", - рассказывает советник министра транспорта области Светлана Аипова. И появилась система.

Теперь у подрядчикоы смартфоны с программой - она обо всех действиях ремонтных рабочих сигнализирует в ситуационный центр минтранса Подмосковья. Утро подрядчика начинается с видеоотчета о том, где и какими силами будут вестись работы, вечером такой же отчет, что сделано. В систему заведены все этапы ремонтных работ. И если подрядчик пропустит отчет о каком-то из них, автоматика не даст ему сделать итоговый доклад о завершении ремонта. "Человеческий фактор полностью исключен, - утверждает начальник отдела содержания дорог областного минтранса Иван Пяткин.

Москва выделит средства на ремонт дорог к дачным поселкам

Раньше подрядчики грешили тем, что могли уменьшить толщину асфальта, чтобы сэкономить на материалах. Многие видели аккуратные отверстия, аккуратно вырезанные на автомобильной дороге. Это - пробы, взятые для экспертизы асфальта. Как их берут, журналистам показали на участке региональной дороги "Аносино - Покровское" в подмосковном городском округе Истра. Техника прорезает асфальт, а рабочий вытаскивает из него прямоугольную "дольку". Проверяют и толщину всех слоев асфальта, и качество смеси. А места проб, уточняет Аипова, система генерирует методом случайных чисел. И пока минтранс не получит результатов проверки, подрядчику не заплатят денег. "Мы уже видим: система способна снизить брак при укладке асфальта минимум на 30%", - отмечает Светлана Аипова.

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