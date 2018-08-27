Ремонт дорог в Подмосковье контролируют в режиме онлайн

В электронный вид переводят не только различные услуги, но и контроль за качеством ремонта дорог. Для этого больше не нужно гонять по дорогам комиссии. Достаточно подключиться к системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, ее придумали и внедрили в Подмосковье, и перед тобой - детальный анализ ремонта всех 3 тысяч км региональных и муниципальных дорог, приводимых в порядок в области в этом году.

Когда в Подмосковье нашли возможность серьезно увеличить расходы на дорожный ремонт, возник резонный вопрос: как контролировать качество? Область большая. "Нам нужно было в онлайн-режиме увидеть: вышел ли подрядчик на объект, выполняет ли плановый объем работ", - рассказывает советник министра транспорта области Светлана Аипова. И появилась система.

Теперь у подрядчикоы смартфоны с программой - она обо всех действиях ремонтных рабочих сигнализирует в ситуационный центр минтранса Подмосковья. Утро подрядчика начинается с видеоотчета о том, где и какими силами будут вестись работы, вечером такой же отчет, что сделано. В систему заведены все этапы ремонтных работ. И если подрядчик пропустит отчет о каком-то из них, автоматика не даст ему сделать итоговый доклад о завершении ремонта. "Человеческий фактор полностью исключен, - утверждает начальник отдела содержания дорог областного минтранса Иван Пяткин.

Раньше подрядчики грешили тем, что могли уменьшить толщину асфальта, чтобы сэкономить на материалах. Многие видели аккуратные отверстия, аккуратно вырезанные на автомобильной дороге. Это - пробы, взятые для экспертизы асфальта. Как их берут, журналистам показали на участке региональной дороги "Аносино - Покровское" в подмосковном городском округе Истра. Техника прорезает асфальт, а рабочий вытаскивает из него прямоугольную "дольку". Проверяют и толщину всех слоев асфальта, и качество смеси. А места проб, уточняет Аипова, система генерирует методом случайных чисел. И пока минтранс не получит результатов проверки, подрядчику не заплатят денег. "Мы уже видим: система способна снизить брак при укладке асфальта минимум на 30%", - отмечает Светлана Аипова.