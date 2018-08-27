Собянин провел очередную встречу с избирателями в качестве кандидата в мэры

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин сегодня встретился с коллективом холдинга "Объединенные кондитеры", выпускающим конфеты и шоколад. Он рассказал о налоговых льготах для столичных предприятий, благоустройстве районов и отмене турникетов в общественном транспорте.

Кондитерскую фабрику Собянин назвал важным и "самым вкусным" предприятием в городе. Он вспомнил, как несколько лет назад завод переживал не лучшие времена: ударил кризис, подорожали импортные продукты, снизились объемы производства. "Город начал помогать вашему предприятию, - сказал Собянин, обращаясь к сотрудникам.- Мы ввели налоговые льготы на имущество, землю и прибыль. Фабрика в итоге выжила и продолжает развиваться". Кандидат заверил, что будет помогать "Объединенным кондитерам" и дальше. Впрочем, как и другим промышленным предприятиям города.

- Мы даем налоговые преференции и льготы, связанные с подключением к сетям, модернизацией оборудования и экспортом, - добавил Собянин. - Есть такая программа "Сделано в Москве", когда мы проводим бесплатные выставки продукции за границей и знакомим с ней потребителей по всему свету.

Рассказал кандидат и о благоустройстве города. По словам Собянина, в этом году в столице появятся 80 новых парков - как крупных, так и совсем небольших. Следующий этап - обновление инфраструктуры всех районов Москвы. Это предусмотрено программой "Мой район", которая сейчас разрабатывается. Она станет одной из самых главных на ближайшие годы, подчеркнул Сергей Собянин. "Каждый район должен быть не хуже другого, - пояснил он. - Там должны быть детские сады, школы, объекты соцкультбыта и спортивные центры".

Отдельно кандидат в мэры остановился на вопросах общественного транспорта. Он напомнил, что из трамваев и больших автобусов недавно убрали турникеты, а с 1 сентября они исчезнут во всем городском транспорте.

- Мы долгое время боялись открывать все двери, поскольку несколько лет назад каждый четвертый пассажир был "зайцем", - отметил Собянин. - Но за последние годы мы создали службу контроля, сами автобусы, троллейбусы и трамваи стали получше, а люди привыкли и почти все стали оплачивать проезд. Поэтому мы решили убрать турникеты.