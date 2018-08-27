В центре Москвы появилась еще одна пешеходная зона, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Пешеходная зона образовалась в результате завершения работ по благоустройству на Лесной улице. Кроме этой улицы в пешеходную зону вошел параллельный Лесной улице участок 2-й Миусской улицы от 1-й Миусской улицы до Миусского переулка, сообщает m24.ru.

На Лесной улице и близлежащих переулках рабочие проложили кабельную канализацию общей протяженностью 9,9 км, устроили 700 метров ливневой канализации и установили почти 400 фонарей.

В середине августа Минтранс составил список рекомендаций при возведении пешеходных зон. В ведомстве рекомендовали устанавливать Wi-Fi и розетки для зарядки гаджетов.