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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве назвали самые необычные имена новорожденных

В московском ЗАГСе назвали самые необычные имена, которыми родители называют новорожденных с начала года.

В мужской список попали Дональд, Уолтер, Яго, Томислав и Арамис. Среди необычных женских имен - Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита, Ляля, Джульетта и Герда, сообщает официальный порта мэра и правительства Москвы.

Фото: Управление ЗАГС по Воронежской области
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В число необычных славянских и греческих мужских имен попали Святополк, Амвросий, Дар, Поликарп, Леонтий, Домислав, Северьян, Никанор и Евстафий. В числе женских имен оказались Ладислава, Добромира, Гликерия, Ладомира, Степанида, Мстислава, Ива, Муза и Весна.

Несмотря на солидный список необычных имен, тенденции к росту их числа не наблюдается, рассказали в ЗАГСе. Москвичи все чаще называют детей традиционными именами, которые носили их мамы, папы, дедушки и бабушки, отметили сотрудники.

В начале июля футбольный болельщик из Екатеринбурга назвал сына в честь форварда сборной России Артема Дзюбы. При этом отец новорожденного оказался однофамильцем футболиста. В итоге мальчик оказался полным тезкой российского нападающего.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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