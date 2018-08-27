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27.08.2018 23:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Шанс" судьбы

В Москве открылся новый центр для детей с аутизмом и ДЦП
Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Столичный выпуск №7652 (189)
Реабилитационные центры для инвалидов открылись в каждом районе Москвы. Самый технологичный из них заработал на днях в Южном Бутово в бывшем здании специализированной школы. Побывав там, мэр Сергей Собянин убедился, что удалось создать все условия для помощи москвичам с ограниченными возможностями, в особенности молодым и детям с инвалидностью.

Дом N 42 на улице Поляны знаком многим жителям Бутово. В этом тихом районе, почти вплотную примыкающем к лесу, долгое время работала школа "Шанс" для детей с особенностями поведения. Потом она переехала в новое здание, а ее корпуса отдали реабилитационному центру. В здании сделали ремонт, завезли оборудование. Открытия центра ждали несколько тысяч родителей, чьи дети борются с тяжелейшими заболеваниями. Помогает воспитанникам не только традиционная основная терапия, но и общение с живущими здесь лошадьми и собаками.

Качественная реабилитация дает детям с особенностями развития шанс достичь невероятных спортивных успехов

"Реабилитация постепенно выводится на новый уровень, - отметил Собянин. - В центре есть дневной стационар, последние технические новинки". В их числе экзоскелеты, позволяющие колясочникам самостоятельно ходить, делать домашнюю работу, ухаживать за собой.

Собянин провел очередную встречу с избирателями в качестве кандидата в мэры

Значительное число детей приводят в реабилитационный центр неврологические заболевания. Атипичный аутизм, ДЦП - вот одни из самых часто встречающихся диагнозов. "Качественная реабилитация дает шанс деткам с особенностями достигать невероятных спортивных успехов, - рассказала директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева. - Они берут престижные призы в следж-хоккее, карате, других популярных видах". Глава города поручил и дальше оказывать всестороннюю поддержку реабилитационным центрам. По итогам заседания координационного совета по делам инвалидов при мэре решено выделить 2 млрд руб. на ремонт профильных центров и коррекционных школ. Для реабилитации опорников закупят экзоскелеты. А в детской музыкальной школе имени Светланова в ближайшее время обещают запустить проект по обучению слепых детей.

Между тем

На юге столицы завершается благоустройство парка в пойме реки Битца. Собянин встретился с жителями и сказал, что теперь здесь будут проводиться самые разные мероприятия городского уровня. И людям не придется лишний раз ездить в центр. У реки Битца и местных прудов появятся деревянные настилы и ступенчатые спуски, вокруг водоемов будут удобные велодорожки. А еще футбольные площадки, бесплатные тренажеры и шахматные столы.

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