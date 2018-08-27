В Подмосковье будут компенсировать часть затрат на строительство отелей

В каждом подмосковном городе должен появиться индустриальный парк, где предприниматели могли бы развивать бизнес. Возможности для этого есть у всех, считает губернатор области Андрей Воробьев.

"Каждый глава муниципалитета получил команду подготовить свой индустриальный парк. У нас 67 муниципалитетов - и везде есть территория, где можно начать бизнес", - заявил Воробьев на форуме "Территория бизнеса", который вчера прошел в Красногорске. Форум, на котором собрались более 6,2 тысячи представителей малого и среднего бизнеса, был организован для поддержки предпринимательских инициатив.

Области нужны хорошие отели трех, а лучше четырех звезд

По словам Воробьева, в целом экономический рост в области радует - плюс 3,9 процента к показателям прошлого года. "Но у нас все очень неплохо с прилегающими к МКАД территориями и гораздо хуже с удаленными - Серебряные Пруды, Озеры, Талдом... В этих муниципалитетах мы должны находить новые точки роста", - подчеркнул глава региона. Посильная задача, если учесть все программы поддержки предпринимательства, которые реализуются в Подмосковье. Губернатор рассказал участникам форума об одной из последних: "Нам нужны хорошие отели трех, а лучше четырех звезд. Поэтому мы приняли программу, предполагающую компенсацию до 25 процентов капитальных затрат при строительстве гостиниц. Сейчас будем ее апробировать". Туризм в области активно развивается, уже второй муниципалитет грозится пополнить национальный туристический маршрут "Золотое кольцо России", а найти хороший ночлег в большинстве городов - еще постараться надо. Но власти надеются, что новая программа поможет исправить ситуацию.

На форуме губернатору показали несколько проектов, разработанных в подмосковных коворкинг-центрах, где предприниматели, колдуя над своими стартапами, могут практически бесплатно пользоваться всеми сервисами по сопровождению бизнеса: бухгалтерскими, банковскими и юридическими услугами. Например, предприниматели придумали систему качества и эффективности клиентского сервиса. Эта программа появилась в сети коворкингов "Старт", созданных при поддержке областного правительства в 15 крупных городах региона. Она способна без всяких дополнительных вопросов идентифицировать пол и возраст человека, а по его мимике сделать вывод о том, доволен ли он оказываемой услугой. Система качества и эффективности клиентского сервиса определила Андрея Воробьева как мужчину 49 лет (на самом деле губернатору в апреле этого года исполнилось 48), а его эмоции - как 51 процент удивления и 3 процента улыбки.

10 тематических коворкингов откроют в Подмосковье до конца года

Кстати, по мнению основателя "Старта" Рамиля Мухтасарова, развитие коворкинг-центров в стране находится на начальном этапе. Тем не менее область уже переходит от обычных коворкингов к специализированным, тематическим - их до конца года в Подмосковье планируется открыть 10. В частности, в Солнечногорске появится бьюти-коворкинг, который будет работать со стартапами в сфере моды и косметологии, а в Коломне - коворкинг по капитализации культурного потенциала.