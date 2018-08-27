В Подмосковье уничтожено шесть гектаров дикой конопли

В России полным ходом идет ежегодная полицейская операция "Мак-2018", главная цель которой - борьба с незаконными посевами мака, конопли и другими наркотиками, а также привлечение к ответственности лиц, занимающихся незаконным культивированием наркосодержащих растений.

В понедельник начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова сообщила, что областные наркополицейские в ходе рейда скосили шесть гектаров дикой конопли на участке в Ступино, в селе Большое Алексеевское. За последнее время это крупнейшее поле каннабиса, обнаруженное в Подмосковье. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством марихуаной.

"С помощью специальной техники путем скашивания полицейские уничтожили очаг произрастания канабиса", - заявила Петрова. Сейчас оперативники устанавливают владельца поля.

Одновременно с этим столичные наркополицейские на территории новой Москвы задержали 55-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства - марихуаны. Об этом сообщил полковник внутренней службы Юрий Титов.

"При досмотре автомобиля марки Mazda CX7, на котором передвигался подозреваемый, оперативники обнаружили в кармане спинки пассажирского сиденья полимерный сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое является марихуаной массой около 200 граммов", - заявил Титов.

Задержанный арестован. Уголовное дело возбуждено по тяжелым статьям УК, по которым ему грозит длительный срок заключения.