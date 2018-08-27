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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Проложит курс

Для флота строят гидрографическое судно нового поколения
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7652 (189)
На предприятии в подмосковном Орехово-Зуево заложили головной большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский". Вспомогательное судно проекта 23370Г строится по заказу Военно-морского флота.
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В России будут строить универсальные корабли

Катер - это, конечно, не фрегат или корвет. Боевые задачи его экипаж не выполняет и в дальние походы не ходит. Но без этой техники ни один корабль ВМФ со своими задачами не справится. Более того, если нет точных морских карт, в том числе с рельефом дна, указанием глубин и фарватеров, данными о течениях, грозные крейсера и подлодки едва ли покинут порты приписки и тем более вряд ли пришвартуются к родным пирсам. Ведь немало информации, на основе которой планируются походы боевых кораблей, как раз добывают штабам плавучие "гидрографы". К тому же они занимаются лоцмейстерскими работами, то есть обслуживают маяки, светящиеся знаки, радиолокационные отражатели, буи и другие водные навигационные объекты. А еще доставляют, куда прикажут, ремонтные бригады, продовольствие, топливо, грузы.

Сложные гидрографические операции в море и океане адмиралы поручают спецсуднам. А на мелководье работают катера, подобные строящемуся "Михаилу Казанскому".

Это имя он получил в честь участника прокладки по Ладоге "Дороги жизни", начальника ледовой службы Балтфлота Михаила Казанского.

По словам представителя минобороны Игоря Дыгало, у ВМФ есть контракт на строительство трех таких катеров, и все они будут носить имена выдающихся российских гидрографов.

Только в Арктике военные моряки обнаружили 11 неизвестных островов, 6 проливов, 9 мысов и 5 бухт

Такие средства в том числе используют для научной и исследовательской работы. В прошлом году экипажи таких кораблей провели более двух десятков экспедиций. А за последние пять лет только в арктических морях российские военные моряки обнаружили 11 неизвестных островов, 6 проливов, 9 мысов и 5 бухт. Все они теперь нанесены на морские навигационные карты.

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