Шесть ведущих российских вузов откроют свои филиалы на Дальнем Востоке в рамках программы по подготовке кадров для регионов ДФО до 2025 года.

Важно, что в этих филиалах студенты будут учиться по целевому набору, то есть самым востребованным в регионе профессиям. Перспективные направления - электро- и теплоэнергетика, машиностроение, химические технологии, горное и нефтегазовое дело... Плюс международные отношения, зарубежное регионоведение, информационная безопасность и многие другие.

Например, в Хабаровском крае одновременно появятся филиалы Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (направления "химическая технология" и "нефтегазовое дело", МАИ (самолето- и вертолетостроение), Университета ИТМО (программная инженерия, информационная безопасность) и РГПУ имени А.И. Герцена (педагогическое образование).

При этом филиалы будут создаваться не с нуля, а на базе местных вузов-партнеров. В Хабаровском крае такими ключевыми партнерами станут Тихоокеанский госуниверситет и Комсомольский-на-Амуре госуниверситет. В Амурской области - Амурский госуниверситет, к нему "придут" филиалы МАИ и РГУ нефти и газа им. Губкина. В Сахалинской области - Сахалинский госуниверситет, вуз-партнер РГУ нефти и газа им. Губкина.

По такому же принципу будет выстраиваться работа в Якутии: туда "придут" НИУ ВШЭ и Университет ИТМО. В Приморском крае на базе ДВФУ откроются филиалы МГИМО, НИУ ВШЭ и Университета ИТМО.

После окончания учебы студенты-"целевики" должны будут устроиться работать на местные предприятия. Какие конкретно? Это пока обсуждается: минвостокразвития проведет расчет, какие точно кадры и в каком количестве понадобятся на Дальнем Востоке. И только тогда начнется заключение договоров о целевом обучении.