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27.08.2018 19:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Большая вода

В Приморье из-за паводка введен режим ЧС в четырех муниципалитетах
Текст: Ольга Журман ("Российская газета", Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск №7652 (189)
Ливни, которые принес в Приморский край тайфун Soulik, привели к затоплению домов и придомовых территорий в городе Уссурийске, а также в Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах.
В крае явно не хватает сооружений защиты от от наводнений. Фото: www.newsvl.ru В крае явно не хватает сооружений защиты от от наводнений. Фото: www.newsvl.ru
В крае явно не хватает сооружений защиты от от наводнений. Фото: www.newsvl.ru

- Решением краевой комиссии в них введен режим ЧС. В его рамках мы сможем обратиться за поддержкой в федеральные ведомства, включая Росавтодор, - объяснил первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко.

В крае подтоплены более 220 домов и почти 300 придомовых территорий в 11 населенных пунктах. Развернуты четыре пункта временного размещения граждан.

В крае подтоплены более 220 домов и почти  300 придомовых территорий в 11 населенных пунктах

В Уссурийске с 27 августа начался спад уровня воды на реке Раздольная. Паводковая волна идет вниз по течению в Надеждинский район - по сути, пригород Владивостока. Там подтоплено десять домов. В школе села Раздольное открыли пункт временного размещения на 25 мест. В соседнем Михайловском районе опять отрезано от большой земли многострадальное село Кроуновка. Мост к нему разрушил тайфун "Гони" еще в 2015 году, а нынешний паводок уничтожает временную дорогу. В Новошахтинске бурные потоки текут по угольному разрезу. В Сибирцево вода залила придомовые территории и местное локомотиворемонтное депо. Мосту через реку Аввакумовка угрожают принесенные течением деревья. Туда отправилась группа спасателей со специальным снаряжением.

Большая вода приходит в Приморье уже четвертый год подряд. Фото: www.newsvl.ru

- Там будут работать два подъемных крана. С помощью одного специалисты будут спускаться к завалам, разбирать их, а затем другим краном вытаскивать все что можно, - говорит директор ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГО и ЧС Юрий Журавель.

Муниципалитеты заняты подсчетом ущерба. До 3 августа специальные комиссии должны представить документы, на основании которых пострадавшие получат 10 тысяч рублей на человека за подтопленные дома и столько же - за огороды.

Названа причина унесшего жизни людей наводнения в Оренбуржье

Четвертый год подряд большая вода приходит в Приморье. Нельзя сказать, что в регионе не проводятся противопаводковые мероприятия. Так, весной пресс-служба краевой администрации со ссылкой на главу регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Коршенко сообщала, что в крае активизирована работа по возведению новых объектов инженерной защиты от наводнений и разработан план капитального ремонта, строительства, реконструкции гидротехнических сооружений на 2017-2022 годы. Должно было появиться 12 новых сооружений инженерной защиты от наводнений, реконструировано четыре и отремонтировано семь противопаводковых гидротехнических сооружений. Между тем в Приморье на учете Ростехнадзора состоят 142 таких объекта, а в зонах подтопления и затопления находится 661 населенный пункт.

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