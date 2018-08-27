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27.08.2018 13:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые Якутии намерены клонировать вымерших мамонтов

Текст: Николай Грищенко

Ученые Северо-Восточного федерального университета имени Максима Аммосова разработали инвестиционный проект по созданию в Якутске международного научного центра палеогенетики. Там будут проводиться работы по клонированию мамонта и изучению генетической истории народов северо-востока Евразии.

Фото: Уральский федеральный университет / vk.com
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По словам исполняющей обязанности ректора университета Евгении Михайловой, проект по созданию международного центра палеогенетики получил поддержку правительства Якутии. Однако средств не достаточно. 

"В настоящее время не хватает средств на оборудование. На реализацию проекта необходимо около 400 миллионов рублей, этот проект мы представим на Восточном экономическом форуме во Владивостоке", - заявила Михайлова.

Предпосылки для реализации амбициозного научного проекта достаточно высоки, так как на территории Якутии было найдено более 80 процентов находок плейстоценовых и голоценовых животных с сохранившимися мягкими тканями.

"Подобного научного материала нет нигде в мире. Ученые центра будут проводить поиск и изучение целых клеток в остатках хорошо сохранившихся древних животных благодаря вечной мерзлоте для проведения попыток клонирования вымерших организмов, в том числе мамонтов", - полагает ведущий научный сотрудник Института прикладной экологии Севера Лена Григорьева.

Отметим, что работы по расшифровки генома доисторических слонов в Якутске начались еще в 2014 году, когда совместно с корейским фондом Sooam была создана биотехнологическая лаборатория по изучению клеток ископаемых животных. Ученые приступили к изучению тканей мамонта, обнаруженного на острове Малый Ляховский Новосибирского архипелага в августе 2012 года.

Кстати

В июне 2017 года ученые СВФУ и южнокорейского института Sooam Biotech Research Foundation смогли воссоздать клон 12-летнего кобеля якутской охотничьей лайки. Данное исследование проводилось в рамках проекта по изучению генетики аборигенной якутской лайки для воспроизводства породы.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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