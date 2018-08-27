В Приморье режим ЧС из-за паводка ввели в четырех муниципалитетах

Краевая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за подъема воды в реках ввела режим ЧС в четырех муниципальных образованиях Приморья: Уссурийском городском округе, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах, сообщает пресс-служба администрации края.

К ближайшему ко Владивостоку Надеждинскому району паводок подошел уже в понедельник, 27 августа. В то время как на территории других трех муниципалитетов большая вода пришла еще в минувшую субботу.

По данным на полдень сегодняшнего дня, подтопленными считаются 11 населенных пунктов, в том числе город Уссурийск. Вода "захватила" 213 жилых домов и 297 придомовых территорий. Еще десять домов подтоплены в Надеждинском районе.

Пик паводка проходит по территории Октябрьского района. К вечеру прогнозируется его смещение в Уссурийск, а к утру 28 августа он может выйти на Надеждинский район.

В крае развернуты четыре пункта временного размещения граждан.