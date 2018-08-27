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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокурор и шорты

Мэрию города Орска заставили отменить дресс-код для посетителей
Текст: Валентина Зотикова ("Российская газета", Оренбургская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7652 (189)
Ленинская районная прокуратура признала незаконным действовавший в мэрии Орска запрет, согласно которому в городскую администрацию не допускали посетителей в шортах и летних топах.

Нынешнее лето в Оренбуржье выдалось жарким: порой столбик термометра поднимался выше 35-градусной отметки. Поэтому на улицах особенно часто можно было встретить людей в шортах, бриджах и легких майках - благо, такая форма одежды уже давно никого не смущает.

Однако во втором по величине городе региона сложилась парадоксальная ситуация: охрана горадминистрации Орска решительно пресекала попытки посетителей попасть на прием в мэрию в таком виде. Горожан в летней одежде отправляли домой переодеваться.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Я заранее записался на прием по срочному делу и специально отпросился с работы. Даже представить себе не мог, что меня не примут только из-за того, что был в бриджах! На прием в тот день я так и не попал", "Попросила соседку посидеть с ребенком, пока не решу свой вопрос в мэрии. И прямо на входе получила там "от ворот поворот". Причина? Майка без рукавов!" "Помнится, в "Том самом Мюнхгаузене" мэр тоже решал, в каком костюме идти на войну!" - сетовали на местном интернет-форуме незадачливые посетители.

Возмущенные люди обратились в местные СМИ. На ситуацию отреагировали и надзорные органы. Оказалось, рвение проявила частная охранная фирма, которая работала в здании мэрии.

- Руководством ЧОПа был утвержден локальный акт об организации пропускного и внутриобъектного режимов в администрации города. Один из пунктов запрещал проходить в здание в летнее время в шортах, топах, бриджах и тому подобной летней одежде, - пояснила "РГ" старший помощник прокурора области Ольга Аникеева. -Хотя это положение противоречит требованиям закона и нарушает конституционные права граждан на свободное и личное обращение в органы местного самоуправления.

Странное дело, чиновники мэрии все списали на частную охранную фирму

Протест прокуратуры рассмотрели и удовлетворили. Позиция о запрещении летней одежды удалена, однако рекомендация в отношении граждан соблюдать официально-деловой стиль при посещении горадминистрации осталась. В мэрии Орска заверили, что здесь уже действует новый порядок. Хотя, как выяснилось, сами сотрудники администрации стараются неукоснительно придерживаться строго делового стиля. Но это, собственно, их дело.

Фото: depositphotos.com
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Однако вызывает вопросы другое. В этой истории чиновники мэрии, как ни странно, все списали на частную охранную фирму. Ее наняли охранять безопасность и порядок в здании администрации, а та взяла и начала устанавливать свои порядки... и даже расписала кому в чем ходить. А что, к дресс-коду руководство мэрии никакого отношения не имеет? Не видели? Не утверждали? В их доме, выходит, "хозяйничает" охранная фирма? Не верю!

Происшествия Правосудие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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