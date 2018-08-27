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27.08.2018 13:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новый стендовый двигатель СЭГЗ существенно расширит возможности изделия

Текст: Андрей Андреев (Московская область)
Сарапульский электрогенераторный завод (АО "СЭГЗ") изготовил разработанный ООО "Специальные проекты машиностроения" мощный 500-киловатный электродвигатель для промышленных испытательных стендов.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
СЭГЗ передал на испытания электродвигатели для С-350 и С-400

Тип электродвигателя - вентильный индукторный независимого возбуждения. В совокупности с силовым преобразователем и микропроцессорной системой управления такой электродвигатель позволяет реализовать векторное прямое управление моментом, что расширяет возможности стенда как в части увеличения количества режимов испытаний, так и в части точности отработки рабочих циклограмм в тяговом и в тормозном режимах.

Высокая частота вращения ротора электродвигателя (до 16 тысяч оборотов в минуту) позволяет отказаться от сложного и дорогостоящего редуктора, что существенно упростило схему стенда, повысило его надежность и снизило стоимость. Кроме того достигнутая высокая частота вращения при заданной мощности в 500 киловатт позволила существенно уменьшить габариты и вес электродвигателя, которые были жестко ограничены требованиями технического задания, выданного заказчиком.

Одной из "изюминок" данного электродвигателя является уникальная схема его охлаждения. Дело в том, что при такой большой мощности и заданных малых габаритах это само по себе является достаточно сложной технической задачей. А требование заказчика использовать хладагент, который применятся в испытуемых агрегатах, еще более ее усложнило. Тем не менее, разработчики ООО "Специальные проекты машиностроения" и специалисты АО "СЭГЗ" эту задачу успешно решили.

Фото: Пресс-служба АО "СЭГЗ"
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- Электродвигатели с такими уникальными характеристиками являются эксклюзивными изделиями, выпускаются как правило штучно или малыми партиями, - говорит генеральный директор ООО "Специальные проекты машиностроения" Александр Андреев. - Для этого нужен не только коллектив опытных конструкторов, которым располагает наша компания, но и предприятие, которое обладает необходимыми уникальными компетенциями и современным оборудованием.

Именно таким высокотехнологичным предприятием является АО "СЭГЗ". "Специальные проекты машиностроения" уже достаточно долго сотрудничают с Сарапульским электрогенераторным заводом, это уже не первый совместный успешно реализованный проект. Только комплексный подход, сложившееся взаимопонимание между разработчиками и изготовителями позволяет решать такие сложные технические задачи.

- Сотрудники нашего завода в очередной раз доказали, что обладают высоким профессионализмом и современным оборудованием, позволяющим освоить и подготовить к серийному выпуску сложные высокотехнологичные современные электрические машины, - говорит генеральный директор АО "СЭГЗ" Сергей Мусинов.

Справка "РГ"

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия СЭГЗ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ "АРМИЯ-2018"
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