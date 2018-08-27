В Пензе арестованы организаторы крупной финансовой пирамиды

В Пензе пресечена деятельность преступного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании финансовой пирамиды.

Общий ущерб от деятельности организации превышает миллиард рублей. По оценке правоохранительных органов, от ее деятельности пострадали более трех тысяч человек в шести регионах России, где работали девять филиалов. Они активно рекламировали свои услуги. Управление централизованно осуществлялось из Пензы.

Как сообщили в МВД России, на протяжении шести лет подозреваемые привлекали денежные средства граждан под высокие дивиденды - до 60 процентов годовых. Вкладчикам обещали, что деньги будут вкладываться в высокодоходные проекты в сфере недвижимости. Однако на самом деле никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений новых клиентов.

Уголовные дела возбуждены по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества.

Сотрудники полиции провели семь обысков на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы. Обнаружены и изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность. Наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела.

Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу.