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27.08.2018 09:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензе арестованы организаторы крупной финансовой пирамиды

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

В Пензе пресечена деятельность преступного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании финансовой пирамиды.

Общий ущерб от деятельности организации превышает миллиард рублей. По оценке правоохранительных органов, от ее деятельности пострадали более трех тысяч человек в шести регионах России, где работали девять филиалов. Они активно рекламировали свои услуги. Управление централизованно осуществлялось из Пензы.

Фото: depositphotos.com
ЦБ с начала года обнаружил 82 организации с признаками пирамид

Как сообщили в МВД России, на протяжении шести лет подозреваемые привлекали денежные средства граждан под высокие дивиденды - до 60 процентов годовых. Вкладчикам обещали, что деньги будут вкладываться в высокодоходные проекты в сфере недвижимости. Однако на самом деле никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений новых клиентов.

Уголовные дела возбуждены по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества.

Сотрудники полиции провели семь обысков на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы. Обнаружены и изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность. Наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела.

Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Финансовые пирамиды
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