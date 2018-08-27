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27.08.2018 18:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Пензенской области отремонтируют рекордное число домов

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В этом году в Пензенской области планируют капитально отремонтировать рекордное количество многоэтажек, жители которых перечисляют обязательные взносы в "общий котел".
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По данным регионального фонда капремонта, работы пройдут в 185 многоквартирных домах, где проживают более 27 тысяч человек. Общая сумма ремонта составит около 850 миллионов рублей. Преимущественно, речь идет о замене текущих крыш. Это самая насущная проблема.

В доме на улице Рахманинова, 20, где находится ЖСК "Буревесник", исполнили поручение, которое сделал президент РФ после общения с жителями в ходе прямой линии в марте этого года. Председатель ЖСК Мария Маринцева обратилась к президенту с просьбой приблизить сроки капитального ремонта кровли. Обращение было принято и поставлено на контроль. Капитальный ремонт, в соответствии с региональным законодательством, был перенесен с 2032 на 2018 год. В настоящее время выполнены стяжка, выравнивающий слой, проведено армирование, уложен первый слой укрывного материала. Качество ремонта контролируют проектировщик, представители регионального оператора и сами жители дома.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Собственники из ЖСК "Буревестник"накапливают средства на капитальный ремонт на счете регионального оператора - Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области. Они стараются поддерживать двор в порядке своими силами, но собственных средств не хватает.

- В следующем году миллион рублей из областного бюджета выделим на ваш двор, чтобы его привели в порядок. Городской власти нужно собраться с гражданами, разработать проект, что нужно сделать для этой территории, - дал поручение губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В этом году по результатам мониторинга технического состояния жилых домов срок проведения капремонта ускорили в 72 многоэтажках. К работам по капремонту предложили привлечь студентов местного строительного университета.

- Необходимо привлекать больше проектных организаций, чтобы не затягивать с началом ремонта. К примеру, можно формировать группы из студентов под руководством преподавателей, имеющих лицензии. Для них это станет хорошей практикой, а жители области быстрее получат отремонтированные дома, - предложил глава региона Иван Белозерцев.

В следующем году фонд капремонта планирует отремонтировать в регионе около 230 домов.

Компетентно

Наталья Моисеева, руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Пензенской области:

- Устоялось мнение, что собственники, хранящие деньги на общем счете регионального оператора, не могут ни на что повлиять. На самом деле у них есть возможность активно участвовать в капремонте своего дома на всех его этапах. Сначала собственники получают от регионального оператора предложение о проведении капремонта и рассматривают его на общем собрании. Если у них при этом появляются пожелания и предложения, региональный оператор старается их учесть. Они также могут непосредственно контролировать ход работ. На этом этапе также учитываются их замечания и предложения, если они не противоречат строительным нормам. Но это возможно только при активной и ответственной позиции собственников. Если они не желают принимать участия в улучшении состояния своей собственности, все вопросы за них вынуждена решать администрация.

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