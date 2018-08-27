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27.08.2018 13:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Саратовской области прошел третий фестиваль "Хвалынские этюды"

В Хвалынске Саратовской области в третий раз прошел фестиваль “Хвалынские этюды". В этом году праздник был приурочен к 140-летию уроженца этих мест, выдающегося художника Кузьмы Петрова-Водкина, а также к 90-летию Хвалынского района.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В "художественных мастерских" на свежем воздухе приехали поработать 70 живописцев из Саратовской области, Москвы, Рязани, Ярославля, Воронежа, Пензы и Астрахани.

Впервые в пленэрах приняли участие и 20 юных художников из 15 районов региона, которые смогли работать рядом с настоящими мастерами живописи.

Созданные на пленэре картины художники представили на большой совместной выставке. А лучшие из молодых живописцев получили рекомендации для поступления в Московский художественный институт имени Василия Ивановича Сурикова.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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Одним из главных событий фестиваля стало открытие в Хвалынске после ремонта картинной галереи с обновленной экспозицией. В постоянную экспозицию теперь введены работы художника-летописца Хвалынска Сергея Серова, одного из первых учителей Петрова-Водкина - Захария Суконцева, работы хвалынских друзей художника: Иллариона Елатонцева, Василия Орехова, Льва Радищева, Гурия Платонова.

В экспозицию галереи вошла также выставка "Друзья" из собрания Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева, посвящённая 140-летию со дня рождения Кузьмы Петрова-Водкина. На выставке представлены произведения художника и его земляков-современников Виктора Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова, Петра Уткина, Александра Савинова. Все они не только прославили Саратов и Хвалынск, но и вошли в первый ряд мастеров отечественного изобразительного искусства.

В рамках фестиваля зрители познакомились и с литературным творчеством Петрова-Водкина. Артисты Вольского драматического театра и Театра хоровой музыки областной филармонии показали постановку фрагмента пьесы "Жертвенные".

- Участие в этом фестивале - награда для лучших учащихся художественных школ. Мы проводим здесь пленэры для юных художников, чтобы они могли приехать в Хвалынск, познакомится с его уникальной природой, которая помогла сформироваться таланту великого Петрова-Водкина. Открытие обновленной картинной галереи позволит им приобщиться к творчеству живописцев-земляков. Такой художественный музей есть не в каждом областном центре! Культурные традиции Хвалынска будем поддерживать и развивать, - отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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Глава региона предложил после предстоящего открытия в Саратове музея "Россия - моя история" - развернуть там постоянную экспозицию "Хвалынских этюдов".

- Не была в Хвалынске 10 лет, за это время город изменился - стал более приветливым, удобным для жизни. В Хвалынске работают серьезные специалисты, глубоко изучающие творчество Петрова-Водкина, его связь с малой родиной. Спасибо тем людям, у которых болит душа за судьбу города, и они заботятся о нем, - отметила внучка Кузьмы Петрова-Водкина Зинаида Барзилович.

Руководитель Фонда развития современного искусства Иван Демидов рассказал, что уже третий год подряд в конце лета приезжает в Хвалынск:

- Обновленная галерея собрала лучших живописцев, и это поможет воспитать новых художников, которые могут прославить Саратовскую землю, - считает Демидов.

25 августа на Соборной площади Хвалынска помимо большого вернисажа участников "Хвалынских этюдов", прошла выставка подготовленная муниципальными образованиями Хвалынского района, презентация продукции местных предприятий. Торжества завершились праздничным концертом с участием группы "Земляне".

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