Видео: В Перми полиция устроила погоню за пьяным водителем

В микрорайоне Гайва в Перми водитель автомобиля ВАЗ-2112 нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от полиции. За ним в погоню устремились несколько патрульных автомобилей ГИБДД.

Как пояснили в пресс-службе регионального ГИБДД, нарушителя удалось задержать через 40 минут преследования. Им оказался 43-летний житель краевой столицы, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Погоню за нарушителем очевидцы сняли на видео и разместили в социальной сети. В комментариях жители микрорайона рассказывают, что водитель пытался скрыться от патрульных экипажей, двигаясь по дороге вокруг парка имени Чехова.