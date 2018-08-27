Красноярский коммунальный мост стал сценой светового шоу

Гостями праздничного мероприятия стали временно исполняющий обязанности Губернатора края Александр Усс, глава города Сергей Еремин и вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Владислав Гасумянов.
Подсветка Коммунального моста - подарок компании "Норильский никель" ко Дню города, который состоится в эти выходные. Всего специалисты запрограммировали семь режимов иллюминации, каждый из них будут зажигать по случаю соответствующего праздника. Ежедневно в темное время суток для подсветки будет использоваться монохромный режим.
- Коммунальный мост для нас знаковый объект. Огни его вечерней иллюминации делают краевую столицу еще ярче и краше. Это подарок ко дню рождения Красноярска от компании "Норильский никель", которая является нашим партнёром в реализации многих социально значимых для края проектов. В декабре прошлого года мы подписали меморандум с крупнейшими компаниями, работающими в нашем регионе, и уже ощущаем реальную отдачу от такого сотрудничества, - сказал Александр Усс.
Как отметил Владислав Гасумянов, "Норильский никель" - социально ответственная компания, и поэтому берет на себя обязательства по воплощению в жизнь совершенно разных проектов, которые находят отклик у красноярцев.
- Очень важно с каким настроением живут горожане. Сегодня внешне преобразится мост и изменится настроение красноярцев и гостей, - заметил Владислав Гасумянов.