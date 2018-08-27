Красноярский коммунальный мост стал сценой светового шоу

Красноярцы и гости краевой столицы стали зрителями уникального светового представления. Все, кто пришел на нижний ярус набережной Енисея, смогли увидеть работу всех режимов подсветки коммунального моста. Музыкальным сопровождением светового шоу стало выступление Красноярского городского духового оркестра.

Гостями праздничного мероприятия стали временно исполняющий обязанности Губернатора края Александр Усс, глава города Сергей Еремин и вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Владислав Гасумянов.

Подсветка Коммунального моста - подарок компании "Норильский никель" ко Дню города, который состоится в эти выходные. Всего специалисты запрограммировали семь режимов иллюминации, каждый из них будут зажигать по случаю соответствующего праздника. Ежедневно в темное время суток для подсветки будет использоваться монохромный режим.

- Коммунальный мост для нас знаковый объект. Огни его вечерней иллюминации делают краевую столицу еще ярче и краше. Это подарок ко дню рождения Красноярска от компании "Норильский никель", которая является нашим партнёром в реализации многих социально значимых для края проектов. В декабре прошлого года мы подписали меморандум с крупнейшими компаниями, работающими в нашем регионе, и уже ощущаем реальную отдачу от такого сотрудничества, - сказал Александр Усс.

Как отметил Владислав Гасумянов, "Норильский никель" - социально ответственная компания, и поэтому берет на себя обязательства по воплощению в жизнь совершенно разных проектов, которые находят отклик у красноярцев.

- Очень важно с каким настроением живут горожане. Сегодня внешне преобразится мост и изменится настроение красноярцев и гостей, - заметил Владислав Гасумянов.