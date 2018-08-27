Программа расселения аварийного жилья в России будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочими угольного разреза "Черниговец" в Кемерово.

Глава государства прибыл в столицу Кузбасса в рамках рабочей поездки по Сибирскому федеральному округу. Разрез "Черниговец" - часть одноименного горно-промышленного комплекса - стал первым пунктом в его программе.

Вопрос о переселении из аварийного жилья подняли сотрудники предприятия. По словам одного из рабочих, власти Кемеровской области при расселении одного из ветхих домов не смогли выделить квартиры двум семьям.

"Мы эту программу будем продолжать", - заявил Владимир Путин. "Кемерово - это один из регионов, где эта проблема большая, застарелая, но, кстати говоря, все-таки расселили достаточно много аварийного жилья. Мы будем продолжать", - добавил он.

Президент также отметил, что с момента вступления в должность в апреле 2018 года и по настоящий момент врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилеву "удалось полностью расчистить финансовый баланс области, теперь баланс Кемеровской области не обременен долгами перед финансовыми и банковскими учреждениями, и возможности бюджета наращиваются". "Поэтому, думаю, две квартиры - это не проблема", - считает Путин. "Ему даже не нужно помогать из Москвы - сам все сделает", - добавил он.