Путин анонсировал первый российско-китайский энергетический форум

Первый российско-китайский энергетический бизнес-форум состоится в ноябре этого года в Пекине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности в Кемерово.

Глава государства отметил, что для сохранения лидирующих позиций в мире России следует осваивать новые направления на внешнем энергетическом рынке.

"В июне этого года в ходе визита в Китай мы договорились с председателем КНР Си Цзиньпином об организации российско-китайского энергетического бизнес-форума", - сказал Путин, добавив, что "первый форум планируется провести в ноябре текущего года в Пекине".

По его словам, о готовности принять участие в форуме с российской стороны заявили около 40 компаний. "Представительная делегация ожидается и со стороны наших китайских друзей", - сообщил президент.

Глава государства уверен, что эта площадка позволит расширить сотрудничество России и Китая, а также найти новые направления для взаимных инвестиций и запуска перспективных проектов в сфере энергетики.