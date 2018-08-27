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27.08.2018 12:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин проведет в Кемерово заседание комиссии по развитию ТЭК

Текст: Галина Мисливская (Кемерово)

Президент России Владимир Путин начинает рабочую поездку в Сибирский федеральный округ. В понедельник глава государства прибыл в столицу Кузбасса - город Кемерово, где проведет заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Накануне в регионе широко отмечался главный профессиональный праздник - День шахтера, учрежденный в память о трудовом подвиге Алексея Стаханова. Перед началом заседания комиссии президент посетит угольный разрез "Черниговец", входящий в состав одноименного горно-промышленного комплекса. Производственная мощность предприятия составляет 8,8 миллионов тонн угля в год, причем к 2035 году ее планируется увеличить почти вдвое - до 15 миллионов тонн в год. Более 90 процентов угольной продукции "Черниговца" отгружается на экспорт - в Германию, Италию, Францию, Польшу, Финляндию, Турцию, Китай и другие страны. Остальное поступает на предприятия Урала, Сибири и Центральной России.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Далее в программе поездки возложение цветов к монументу "Память шахтера Кузбасса". Этому памятнику работы скульптора Эрнста Неизвестного во вторник исполнится ровно 15 лет. Он был установлен 28 августа 2003 года в День шахтера в музее-заповеднике "Красная горка". Место выбрано неслучайно - именно здесь в 1721 году рудознатец Михайло Волков нашел залежи каменного угля. Его находка положила начало освоению крупнейшего в России угольного бассейна.

После заседания комиссии по ТЭК у Владимира Путина запланирована встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Он был назначен на этот пост в апреле указом президента после отставки многолетнего руководителя Кузбасса Амана Тулеева. 9 сентября Сергей Цивилев поборется за губернаторское кресло, он выдвинут партией "Единая Россия".

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