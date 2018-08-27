Путин выступил за эталонный принцип формирования энерготарифов

Президент России Владимир Путин заявил, что капитальные вложения в модернизацию тепловых станций не должны перекладываться на плечи потребителей, здесь необходимо внедрять эталонный принцип формирования тарифов.

Такое мнение глава государства высказал в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

"Капитальные вложения не должны перекладываться на плечи потребителей. Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карманы конкретным лицам, тем, кто принимает решения подобного рода", - отметил Владимир Путин.

Он предложил обсудить вопрос о внедрении эталоного принципа ценообразования. "Есть предложения изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов. Такой подход сегодня тоже обсудим", - сказал президент.

Как отмечает РИА Новости, суть принципа эталонного подхода заключается в определении среднего уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Новый метод позволяет добиться прозрачного и ясного, в том числе для потребителя, порядка ценообразования.

Предполагается, что переход на новый принцип будет стимулировать организации к реальной экономии средств и повышению эффективности работы. В настоящее время принцип эталонов внедряется в сфере купли-продажи электроэнергии для гарантирующих поставщиков.