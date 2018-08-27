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27.08.2018 19:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

У Абакана будет свой "Патриот"

Текст: Юрий Гаврилов
В зенитно-ракетной бригаде, дислоцирующейся в Абакане, до конца года сдадут в эксплуатацию одиннадцать новых объектов. Среди них - комплексные здания с комнатами боевого дежурства, а также хранилища для техники и средств материально-технического обеспечения. Об этом в понедельник комбриг полковник Иван Сибиряков доложил министру обороны Сергею Шойгу.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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На вооружении этого соединения стоят комплексы ПВО С-300. А сама бригада с декабря 2016 года несет боевое дежурство, прикрывая наиболее важные объекты в Хакасии и Красноярском крае. Первую очередь военных новостроек здесь возвели всего за четыре месяца. Теперь гарнизон обустраивают дальше.

Глава военного ведомства осмотрел уже готовые казармы кубрикового типа, столовую и здание штаба. Во время обхода этих новостроек Шойгу сообщили, что в гарнизоне также создана инфраструктура для обучения военнослужащих, комнаты отдыха и психологической разгрузки. Министр обратил особое внимание на силовые тренажеры. Они удобны для тренировок, но в планах командования бригады построить на ее территории еще и современный спортивный комплекс.

"Дело хорошее", - согласился глава военного ведомства.

Шойгу также осмотрел новую столовую на 250 человек. Там просторные помещения со всем необходимым для питания военнослужащих и приготовления качественной и разнообразной пищи оборудованием, картины на стенах. В завершении этой своеобразной инспекции Шойгу посоветовал руководству бригады позаботиться о комфортной жизни солдат и офицеров и более внимательно отнестись к благоустройству территории военного городка.

Следующей площадкой, на которой побывал министр, стал культурно-досуговый центр городка.

"Наши дети на международном конкурсе в Москве стали лауреатами", - с гордостью сказала министру руководитель центра.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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В центре работают изостудия, студия дизайна и театральная студия. В актовом зале Шойгу представили проект военно-патриотического парка "Патриот", который, по подобию подмосковного, правительство республики собирается построить в Абакане. На территории парка возведут административный корпус с залом для конференций и классом для занятий участников Всероссийского детско-юношеского патриотического "Юнармия". Также там расположатся спортивные городки, музеи и кафе, появится своя Аллея героев и памятник воинам, погибшим в локальных войнах. Предполагается, что в парке будет своего рода строевой плац, место для выставки военной техники, скалодром, детская площадка, веревочный городок и поля для страйкбола и пейнтбола.

Также запланировано строительство многофункционального подземного тира, картинга, площадка для лазертага и тропа разведчика с полосой препятствий. А на отдельной территории раскинется палаточный городок "Юнармии".

Власть Безопасность Армия Правительство Министерство обороны Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия СФО Хакасия Абакан
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