Новости

Во Флоренции задержали туристов, написавших свои имена на мосту XIV века 13:30
Россияне назвали главные успехи внешней политики страны 13:18
"Доктор Хаус" сыграет в космической комедии режиссера "Смерти Сталина" 13:03
На Кубани ребенок впал в кому из-за упавшего телевизора 13:02
В Петербурге начали проверку самопроизвольного подъема моста 13:01
VR-трейлер позволит прогуляться по миру "Проклятия монахини" 12:59
Трое вымогателей задержаны на трассе за похищение челябинца 12:53
Кевин Смит поддержал Бена Аффлека, лечащегося от алкоголизма 12:51
В метро Москвы запустили поезд "Город образования" 12:46
Российские врачи добились успеха в борьбе с раком Николая Караченцова 12:41
Путин проведет в Кемерово заседание комиссии по развитию ТЭК 12:40
В Петербурге возбудили дело после падения лесов на Дворцовой площади 12:39
В Лондоне автомобиль въехал в остановку: есть пострадавшие 12:35
В Ленобласти при падении автобуса в кювет пострадали семь человек 12:32
Минобороны РФ опровергло авиаудар по боевикам в Афганистане 12:30
Украинский актер из "Сватов" избил сожительницу и выложил фото в Сеть 12:27
Ушел из жизни один из ветеранов Алтайского краевого театра драмы 12:21
Похолодание придет в Москву с 30 августа 12:18
В Крыму подняли со дна мортиру с корабля XVIII века 12:14
В ГД назвали важной тему возможного деления России на 14 макрорегионов 12:05
Невеста Железного Человека оказалась кровожаднее Тони Старка 12:03
Видео: "Тирион" прожигает жизнь в трейлере "Моего обеда с Эрве" 11:59
Эль Фаннинг сыграет Екатерину Великую 11:55
Вышел трейлер истеричного хоррора со звездой "Гарри Поттера" 11:46
Пилотажная группа "Беркуты" пересядет на новейшие вертолеты 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли аэропорты и вокзалы к возвращению отпускников
Готовы ли аэропорты и вокзалы к возвращению отпускников
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
27.08.2018 12:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ушел из жизни один из ветеранов Алтайского краевого театра драмы

Текст: Сергей Зюзин
Артист Анатолий Александрович Кирков умер в ночь на 27 августа. Он отдал краевому театру драмы им. Шукшина 40 лет жизни.
Фото: Алтайский краевой театр драмы Фото: Алтайский краевой театр драмы
Фото: Алтайский краевой театр драмы

Кирков родился в 1948 году в городе Слюдянка Иркутской области. Окончил Иркутское театральное училище в 1971 году. На Алтай приехал по приглашению главного режиссера краевого театра драмы в 1978 году.

За годы работы в театре Анатолий Кирков сыграл более 80 ролей. Любители театра со стажем помнят такие его роли, как Прохор в драме "Гнездо глухаря" Розова, Черт в комедии "Святой и грешный" Варфоломеева, Солдат в драме "Рядовые" Дударева, Изящный черт в спектакле "До третьих петухов". Из последних работ зрителям запомнились его Гремио и Пэка в комедиях Шекспира "Укрощение строптивой" и "Сон в летнюю ночь", Газолин - в "Зойкиной квартире" по Булгакову.

В начале девяностых Кирков снялся в художественном фильме "Ермак" (режиссеры картины Усков и Краснопольский), где создал запоминающийся образ остяцкого князя Ечигея, друга и сподвижника главного героя.

Ведущий мастер сцены Анатолий Кирков считался в театре оптимистом и добряком, готовым прийти на помощь любому. О своем диагнозе - запущенная форма рака - он узнал в июне и еще успел съездить с театром на гастроли в Красноярск. А потом - ушел в отпуск и уже не вернулся. "Может, и к лучшему, что в театре его запомнят полным сил", - сказала корреспонденту "РГ" супруга Киркова Нина Кузьминична, художник по свету.

У Киркова была театральная семья: жена, сын Антон и сноха Лена Кегелева служат в краевом театре драмы.

Прощание с Анатолием Александровичем состоится 29 августа в траурном зале на Аносова, 8 с 11.30 до 13.00. Проститься с Кирковым можно будет и в театре драмы - в 13.30.

Общество Утраты Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны РФ опровергло авиаудар по боевикам в Афганистане
Правительство решило повысить акцизы на бензин с 2019 года
Минэкономразвития предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Вдова Джона Маккейна может занять его место в Сенате
В Лондоне автомобиль въехал в остановку: есть пострадавшие