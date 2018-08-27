Красноярский краевой суд защитил двух пассажиров, которых авиакомпания отказалась увозить из чужого города по купленным билетам.

Нет, люди не пили, не устраивали скандалов и дебошей, не пытались улететь "зайцами". В назначенный час они пришли в аэропорт чужого города с билетами в руках, самыми настоящими, но их отказались регистрировать. Так как людей нет в списках пассажиров, билеты аннулированы.

Как так вышло? Ключевая деталь: это были билеты на обратный рейс. Люди улетали из Красноярска, погостив там две недели. Между тем в авиакомпаниях есть правило (речь о многих авиакомпаниях, не только той, что держала ответ перед Красноярским краевым судом): если гражданин покупает билеты туда-обратно, но опаздывает на рейс туда, билеты автоматически аннулируются. На обратный рейс гражданина уже не посадят.

По каким-то причинам авиакомпании не принимают в расчет то, что опоздавший пассажир все-таки может добраться до пункта назначения другим путем и чуть позже. Поэтому тот, кто не отказался от поездки, пропустив свой самолет, должен предупредить авиакомпанию, что обратно он все-таки полетит. Кто этого не сделает, на рейс его не пустят, а деньги, заплаченные на обратный рейс, получается, будут прикарманены. Искать человека, возвращать ему кровные никто не собирается.

Если же гражданин предупредит вовремя, теоретически проблем быть не должно. Однако они возникли у двух жителей Дюссельдорфа.

Двое мужчин купили электронные билеты по маршруту Дюссельдорф - Москва - Красноярск и билеты на обратный рейс через две недели. Общая стоимость авиаперевозки туда-обратно составила 64 тысячи рублей. Но, прилетев в Москву, пассажиры опоздали на рейс до Красноярска. Тогда они купили еще одни билеты в Красноярск за 35,2 тыс. рублей - только в одну сторону. Прибыв в город, мужчины сразу обратились в красноярское представительство компании, сообщив, что они здесь, и просят восстановить обратные билеты. Однако ответным письмом авиакомпания отказала в претензии. Мужчинам пришлось опять покупать билеты за свой счет - цена вопроса составила 42 тысячи рублей.

Таким образом, за 64 тысячи пассажиры долетели только до Москвы, остальные деньги сгорели. И им пришлось потратить еще 77,2 тысячи рублей, чтобы долететь до Красноярска и выбраться оттуда.

Если человек опоздал на рейс в одну сторону, билеты обратно аннулируются в автоматическом режиме

Как выяснилось, действительно, согласно Федеральным авиационным правилам, если пассажир не воспользовался забронированным пассажирским местом на каком-либо участке маршрута перевозки, то должен сообщить перевозчику о намерении продолжить перевозку на последующих участках маршрута. Так что отказавшись везти людей обратно, компания нарушила правила.

В апелляционной жалобе авиаторы просили отменить судебное решение, считая, что истцам необходимо было заранее сообщить об опоздании на рейс, поскольку после вылета воздушного судна аннулирование брони всего маршрута происходит автоматически. По этой логике человек должен еще до опоздания сообщить, что опоздал.

Суд с такой логикой не согласился. Поэтому в пользу мужчин взыскано по 21 тысяче рублей стоимости авиабилетов в счет возмещения убытков, по 2 тысячи рублей компенсации морального вреда и по 11,5 тысячи рублей штрафа с компании (50 процентов от присужденной суммы).