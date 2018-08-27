В Красноярске создадут краевой фонд имени Дмитрия Хворостовского

Исполняющий обязанности председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин и вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли подписали соглашение о сотрудничестве. Цель - увековечить памяти всемирно известного баритона и почетного гражданина региона.
В рамках подписанного документа правительство Красноярского края и семья Дмитрия Хворостовского объединят усилия для проведения на высоком уровне выставок, концертов, творческих вечеров, посвященных памяти прославленного красноярца.
Для реализации творческих инициатив планируется создание краевого фонда имени Дмитрия Александровича Хворостовского.