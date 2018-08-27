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27.08.2018 12:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Красноярске встретили яблочный спас

Текст: Дмитрий Мальков
В День города Красноярска, 25 августа, временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс принял участие в "Яблочном спасе на Енисее" - межнациональном празднике, открывшемся в Кировском районе Красноярска.

Мероприятие, которое проводится на территории храма Рождества Христова с 2013 года, традиционно объединило три спаса, которые отмечают в августе: медовый, яблочный и ореховый. Яблочный спас или Преображение Господне также называют праздником урожая или первой встречи осени. В славянских традициях в этот день принято угощать яблоками родных, близких и сирот.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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- Дорогие красноярцы, дорогие земляки! Я с большим удовольствием поздравляю вас с этим замечательным праздником, который наполнен глубокими земледельческими и народными традициями. Наша с вами сибирская земля открывает свою душу, своё сердце и щедрость тем, кто живет с верой и добром в душе, кто трудится на этой земле с полным усердием. Я искреннее желаю всем мира, благополучия, душевного равновесия. Пусть помыслы ваши будут чисты, а сердца открыты любви и добру,  - обратился к горожанам, пришедшим на площадь перед храмом, Александр Усс.

Гостей праздника и прихожан храма поздравил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

- Праздник Преображения - это особый праздник Русской Православной Церкви и всего Христианского мира, ибо от Господа Иисуса Христа миру исходит призыв своим трудом, своими деяниями украшать, обновлять мир, который однажды отдал человеку Господь. Отдав этот мир для его преображения трудами человека, Господь дал и хлеб насущный, и плод прекрасный. И в нашей стране яблоко и виноградная гроздь занимают особое место, а хлеб - символ чаши Господней и жизни вечной. И каждый праздник, в котором скрывается шум славы Господней, есть начало жизни, бесконечности, прогресса и процветания, которые достигаются только в мире, в согласии и в стремлении с человеческой любовью навстречу друг к другу, - сказал Пантелеимон.

После Митрополит провел обряд освящения яблок, пирогов и хлеба. Корзины с освященными яблоками направлены в красноярские социальные учреждения. На празднике также открылась ярмарка, где свою продукцию представили около 70 товаропроизводителей Красноярского края - это фермеры из Березовского, Емельяновского, Сухобузимского, Балахтинского, Манского, Минусинского и других районов края. Красноярцы смогли не только приобрести мясную, хлебобулочную, молочную продукцию, овощи и фрукты свежего урожая, но и продегустировать и купить мед.

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