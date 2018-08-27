Владимир Путин дал характеристику российскому ТЭК и угольной отрасли

Президент России Владимир Путин начал рабочую поездку по Сибирскому федеральному округу. В понедельник глава государства прибыл в столицу Кузбасса - город Кемерово, где провел заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Накануне в регионе широко отмечался главный профессиональный праздник - День шахтера, учрежденный в память о трудовом подвиге Алексея Стаханова. Перед началом заседания комиссии президент посетил угольный разрез "Черниговец", входящий в состав одноименного горнопромышленного комплекса. Производственная мощность предприятия составляет 8,8 миллиона тонн угля в год, причем к 2035 году ее планируется увеличить почти вдвое - до 15 миллионов тонн в год. Более 90 процентов угольной продукции "Черниговца" отгружается на экспорт - в Германию, Италию, Францию, Польшу, Финляндию, Турцию, Китай и другие страны. Остальное поступает на предприятия Урала, Сибири и Центральной России.

Во время общения с коллективом предприятия речь зашла не только о достижениях и новых технологиях. По словам одного из рабочих, власти Кемеровской области при расселении одного из ветхих домов не смогли выделить квартиры двум семьям.

"Мы эту программу (расселения. - Прим. "РГ") будем продолжать", - заявил президент. "Кемерово - это один из регионов, где эта проблема большая, застарелая, но, кстати говоря, все-таки расселили достаточно много аварийного жилья. Мы будем продолжать", - добавил он.

В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 миллионов тонн угля

Президент также отметил, что с момента вступления в должность в апреле 2018 года и по настоящий момент врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилеву "удалось полностью расчистить финансовый баланс области, теперь баланс Кемеровской области не обременен долгами перед финансовыми и банковскими учреждениями и возможности бюджета наращиваются". "Поэтому, думаю, две квартиры - это не проблема", - считает Путин. "Ему даже не нужно помогать из Москвы - сам все сделает", - добавил он.

Горняки предложили также внести в календарь праздников дату обнаружения залежи угля в Кузбассе в 1721 году в связи с 300-летием этого события. "Так и сделаем", - обещал президент.

Кстати, в Кемерово ровно 15 лет назад был установлен монумент "Память шахтерам Кузбасса". Автор - Эрнст Неизвестный - выполнил свою работу бесплатно.

Теперь пятитонная 12-метровая бронзовая фигура шахтера с пылающим сердцем украшает музей-заповедник "Красная горка" в Кемерово. Памятник установлен на том месте, где почти 300 лет назад рудознатец Михайло Волков нашел залежи каменного угля. Владимир Путин, Сергей Цивилев и полпред президента в СФО Сергей Меняйло возложили цветы к монументу.

Уже в ходе заседания комиссии с участием глав федеральных ведомств, губернаторов, руководителей крупнейших энергетических компаний Владимир Путин отметил, что в условиях сложной рыночной конъюнктуры последних лет и искусственных внешних ограничений российский ТЭК сумел эффективно ответить на стоящие перед ним вызовы. "По итогам прошлого года Россия вновь подтвердила свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка. Мы заняли первое место в мире по объему добычи нефти, второе - по добыче газа", - заявил он, добавив, что Россия входит в число ведущих стран по объемам выработки электроэнергии и добыче угля.

"Российские энергетические компании наращивают вложения в развитие. В прошлом году сумма инвестиций выросла на 10 процентов и составила 3,5 триллиона рублей", - подчеркнул глава государства. При этом он отметил, что уровень газификации в российских регионах "растет недостаточными темпами", на что посетовали и рабочие с разреза "Черниговец". Глава государства также обратил внимание на недопустимость перекладывания на плечи потребителей расходов на модернизацию тепловых станций. "Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карманы конкретным лицам, тем, кто принимает решения подобного рода", - сказал он.

"Есть предложения изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов. Такой подход сегодня тоже обсудим", - добавил президент.

Говоря о ситуации на внешнем рынке, российский лидер отметил, что "в прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 миллионов тонн угля". "По этому показателю наша страна уверенно занимает третье место в мире", - подчеркнул Путин. Текущая конъюнктура, по его мнению, дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить долю российского угля. Глава государства также отметил необходимость диверсификации российского энергетического эк

спорта и освоения новых рынков. В этом направлении, отметил он, появилась одна важная инициатива. "В июне этого года в ходе визита в Китай мы договорились с председателем КНР Си Цзиньпином об организации российско-китайского энергетического бизнес-форума", - сказал Путин, добавив, что "первый форум планируется провести в ноябре текущего года в Пекине".

По его словам, о готовности принять участие в форуме с российской стороны заявили около 40 компаний. "Представительная делегация ожидается и со стороны наших китайских друзей", - сообщил президент.

Для сохранения лидирующих позиций в мире, диверсификации направлений экспорта и достижения других целей развития "нужно решить целый комплекс задач", отметил Владимир Путин.

"Это повышение рентабельности и безопасности добывающих угольных мощностей, их модернизация как в традиционных районах угледобычи - Кузбассе, Хакасии, Якутии, так и в новых - в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. И, конечно, нужно улучшать логистику, расширять экспортные коридоры, прежде всего пропускную способность железнодорожных магистралей, для которых угольные компании являются якорными грузоотправителями", - добавил он.