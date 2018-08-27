На Ставрополье на складах с зерном вспыхнул крупный пожар

В городе Георгиевске Ставропольского края произошел крупный пожар в складских помещениях. Об это в понедельник сообщили в краевом управлении МЧС России.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на площади 2600 квадратных метров примерно в 14.00. Произошло это на окраине города, вдалеке от других технических зданий и жилых помещений. Как стало известно корреспонденту "РГ", горели помещения, в которых хранилось зерно.

Пожару присвоен второй ранг. Спустя 40 минут его удалось локализовать и ликвидировать открытое пламя. В МЧС не уточняют, есть в результате возгорания пострадавшие. Неизвестны пока и причины ЧП.