На Ставрополье в ДТП с маршруткой погиб человек

В Грачевском районе Ставропольского края маршрутное такси столкнулось с Lada Granta. Об этом в понедельник сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел на 553-м километре дороги Астрахань - Элиста - Ставрополь. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу пассажирской "Газели", которая ехала из краевой столицы в Светлоград.

В результате ДТП находившийся за рулем Lada Granta мужчина 1963 года рождения скончался на месте. Женщина, также ехавшая в машине, в критическом состоянии госпитализирована в реанимацию центральной районной больницы Грачевского района.

Травмы получили еще три человека, находившиеся в маршрутном такси. Остальных пассажиров сейчас осматривают врачи. На месте происшествия сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.