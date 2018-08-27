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27.08.2018 15:58
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сергей Пускепалис проведет новый кинофестиваль на Ставрополье

Текст: Мария Воронова
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Кинофестиваль, который впервые пройдет в Железноводске (Ставропольский край) в 2019 году, получил название "Герой и время". Об этом рассказал один из инициаторов мероприятия, заслуженный артист РФ, актер, режиссер Сергей Пускепалис.

"Фестиваль будет называться "Герой и время", это уже точно. Сейчас идет работа над концепцией фестиваля. Название "Печорин-фест" нам тоже нравилось, но оно немного сужало возможности отбора фильмов. Новое название позволяет глубже смотреть на возможности фестиваля", - сказал Пускепалис.

Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
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Например, "Герой нашего времени" делает акцент на современности, в то время как тематика должна быть разной, "поскольку Кавказ, исторически так сложилось, стал "точкой сборки" человека в разные времена", - пояснил Пускепалис.

Впервые о планах создать новое культурное событие (правда, еще под названием "Печорин-фест") сообщил Камиль Ларин, когда приехал в Железноводск в 2018 году представить фильм "О чем еще говорят мужчины". Организаторы предполагают с первого года проведения фестиваля сделать его международным - ввести международную программу, пригласить зарубежных гостей.

По словам организаторов, идею проведения кинофестиваля уже одобрило Министерство культуры России, ее поддержал губернатор Ставрополья.
 

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