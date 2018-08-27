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27.08.2018 17:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полярная яхта "Апостол Андрей" доставит радиолюбителей в Арктику

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Радиолюбители из разных уголков страны на известной полярной яхте "Апостол Андрей" 27 августа взяли курс на Карское море. Экспедиция "Легенды Арктики" посетит шесть необитаемых и малопосещаемых островов, чтобы выйти оттуда в эфир.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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- В разных странах мира есть радиолюбители, которые коллекционируют острова, как марки, - рассказал "РГ" радиооператор из Тюмени Андрей Коробейников. - И есть активаторы островов, которые выходят с их территории в эфир. Поймав сигнал, человек в любой точке земного шара получает остров в свою "копилку".

Это уже третья экспедиция из цикла "Легенды Арктики", посвященного выдающимся полярным исследователем. Новый поход приурочен к 125-летию путешествия норвежца Фритьофа Нансена в 1893 году на шхуне "Фрам". Радиолюбители побывают на островах, у которых дрейфовало легендарное судно.

Участники экспедиции изучат действие современных видов связи в высоких широтах.

- Поскольку со спутником часто бывают проблемы, в Арктике в основном используются резервные каналы связи, а это старая добрая коротковолновая связь, - пояснил "РГ" руководитель экспедиции Игорь Знаменский, инженер из Ямало-Ненецкого округа. - Вместе с тем активно тестируются современные виды связи, поскольку в Арктике все работает по-другому.

Параллельно экспедиция, организованная Ямало-Ненецким отделением РГО, будет мониторить популяцию белых медведей по заданию Таймырского природного биосферного заповедника. Участники прошли инструктаж по безопасности.

Яхту "Апостол Андрей" ведет в Арктику ее бессменный капитан Николай Литау. Крайней точкой маршрута станут острова Фирнлея у западного побережья Таймыра. В порт приписки - Санкт-Петербург - яхта вернется в начале октября.

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