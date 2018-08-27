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27.08.2018 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти пострадавший в ДТП провел четыре дня рядом с погибшим

Текст: Алексей Васильев (Ленинградская область)

В Ленобласти следователи занялись ДТП около деревни Попово под Выборгом, где тяжело пострадавший в аварии пассажир провел четыре дня рядом с погибшим водителем, зовя на помощь.

Фото: WWW.SPB.KP.RU/АНДРЕЙ ДЕЦЮК
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Как сообщили "РГ" в отделе пропаганды регионального УГИБДД, вылетевший с трассы на Высоцк Volkswagen Passat нашли в лесу 26 августа.

При этом, со слов пострадавшего, авария произошла 22 числа. Четыре дня он не мог выбраться из-за многочисленных переломов, оставалось только звать на помощь. В конце концов его крики услышал проходивший мимо грибник.

По предварительной информации, за рулем иномарки был 35-летний уроженец Выборга. Что стало причиной аварии, предстоит установить следствию. Пока известно лишь, что в месте ДТП есть крутой поворот, и машину после падения в кювет могли просто не заметить за деревьями.

Сейчас пассажир находится в реанимации со множественными переломами. В ходе расследования его показания также будут проверены.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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