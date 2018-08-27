В Ленобласти при падении автобуса в кювет пострадали семь человек

В Тосненском районе Ленинградской области микроавтобус с пассажирами после ДТП опрокинулся в кювет, в результате аварии пострадали семь человек.

Как рассказали "РГ" в отделе пропаганды регионального УГИБДД, инцидент произошел около 03.50 на 610 километре федеральной трассы "Россия".

Микроавтобус Mercedes Sprinter ехал в сторону Петербурга. Что послужило причиной ДТП, пока не установлено, известны лишь последствия: машину вынесло на обочину, где она рухнула в кювет.

По счастливой случайности авария обошлась без жертв. Семеро пострадавших госпитализированы с различными травмами - по предварительной информации, никто из них серьезно не пострадал.