В Петербурге глава муниципалитета призналась в хищении 9 млн рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения главе муниципального образования "Смольнинское", обвиняемой в крупном мошенничестве по статье 159 УК РФ.

Как сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов, женщина "полностью признала свои преступные действия по всему объему предъявленного обвинения".

По данным следователей, ходатайствовавших о заключении обвиняемой под стражу, летом и осенью 2015 года чиновница обеспечила победу в конкурсе на благоустройство внутридомовой территории местных кварталов одной из коммерческих фирм. В итоге компания-подрядчик получила за работу 80 с лишним миллионов рублей, при том, что девять из них фактически были похищены, поскольку их выплатили за несделанную работу.

Когда деньги поступили из бюджета муниципалитета на счета компании, руководитель с соучастником решила похитить средства, говорится в материалах дела.

В итоге суд решил поместить главу муниципалитета под домашний арест до 26 сентября 2018 года.