В Петербурге начали проверку самопроизвольного подъема моста

Петербургские следователи начали проверку по факту массового ДТП на Володарском мосту. Из-за самопроизвольного подъема конструкции столкнулись три автомобиля и три человека получили травмы.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ведомстве отмечают, что причины самопроизвольного подъема моста не установлены.

Но в "Мостотресте", структуре, которая обслуживает разводные мосты Петербурга уже называют предварительные причины случившегося. В частности, на Володарском мосту были зафиксированы дополнительные динамические нагрузки, которые и вызвали упругие деформации "крыла" моста, что привело к тому, что "клюв" моста поднялся. Чем были вызваны эти нагрузки и можно ли было предотвратить ЧП, сейчас выясняют в "Мостотресте".