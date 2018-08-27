В Петербурге семь человек пострадали при столкновении автобусов

В Петербурге сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту столкновения двух автобусов в Кировском районе. В результате ДТП различные травмы получили семь человек.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкновение автобусов "МАЗ" и "ПАЗ" произошло возле дома №107 по проспекту Стачек.

В результате ДТП травмы получили два пассажира "МАЗа", который следовал по маршруту №108. Также пострадали пять человек, ехавших в "ПАЗе" по маршруту №401. Среди пострадавших есть 17-летний подросток.

Очевидцы в социальных сетях уточняют, что большинство травм - это порезы от разлетевшихся стекол.