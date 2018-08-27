В Калининградской области мужчина открыл стрельбу по людям

В Калининградской области 58-летний мужчина задержан за стрельбу из ружья по своим знакомым, один из которых в результате скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК России, трагический инцидент произошел 25 августа в одном из поселков Полесского района Калининградской области. Установлено, что местный житель повздорил со своим племянником и его знакомыми, после чего открыл по ним стрельбу из ружья.

В результате один мужчина погиб на месте, трое доставлены в больницу с различными ранами конечностей и тела. Стрелявший задержан, он признался в совершении преступления, обвинение ему будет предъявлено в ближайшее время.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается, идут допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы.