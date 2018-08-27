Артековцам рассказали, какими будут мультфильмы через 15 лет

В "Артеке" второй раз прошел фестиваль "Аниматика". Школьники со всей страны пообщались с известными российскими аниматорами, продюсерами, режиссерами, художниками и кинокритиками и увидели более двадцати премьер.

Одной из самых запомнившихся стала творческая встреча с директором киностудии "Союзмультфильм" Борисом Машковцевым, который рассказал ребятам о новых проектах, будущем анимационного искусства, а также о том, зачем Шарику из нового "Простоквашина" реальный аккаунт в социальных сетях.

На встрече с Борисом Машковцевым артековцы засыпали его вопросами о современной анимации - все хотели знать, какими будут мультфильмы через 15 лет. Директор киностудии "Союзмультфильм" отметил, что поскольку современные зрители в основном смотрят мультфильмы на экранах гаджетов, стиль анимации меняется.

- Если раньше для показа в кинотеатрах мы снимали кино с большим количеством общих планов, то теперь ситуация противоположная, - объяснил он ребятам. - Становится больше крупных планов, что в конечном счете легче и дешевле. Я уверен, что лет через 15 две трети детского анимационного контента будут создаваться не в студиях, а аниматорами-любителями.

Также ребят интересовало, почему герои из нового "Простоквашина" отличаются от привычных "старых" и зачем им реальный аккаунт в соцсетях.

- Да, персонажи выглядят иначе, потому что время другое. Было бы странно, если бы мы повторили один в один то, что было раньше: герои жили бы в разваливающемся деревенском домике, говорили бы языком того поколения. Сейчас лексикон изменился, как и проблемы современных детей, - говорит Борис Машковцев. - Мы придумываем персонажей и работаем с ними так, как если бы они были живыми существами. Они могут быть героями не только сериала, но и интернета. Шарик пытается быть деревенским блогером, вот так и появился блог Шарика.

Директор "Союзмультфильма" рассказал и о планах киностудии. Сейчас ее коллектив работает над созданием мультфильма для подростков о великом русском полководце Александре Суворове. А осенью малыши увидят познавательный мультик "Пластелинки" - это такая детская энциклопедия о цифрах, музыкальных инструментах и животных.

Спустя несколько лет на базе киностудии развернется анимационный технопарк - "Дом российской анимации", который будет выпускать не менее 500 минут мультипликационных фильмов в год. "Союзмультфильм" уже заявил о себе как на российском, так и на международном рынке, и поработать со студией хотят партнеры из многих европейских государств и стран Азии.

Организаторы фестиваля "Аниматика" приготовили артековцам сюрприз - презентовали несколько серий новых проектов киностудии - "Богатырята", "Пиратская школа", "Петя и волк". Первый мультфильм от режиссера и сценариста Алексея Лебедева, известного по проекту "Смешарики", новый мультсериал рассказывает о пиратах, которые живут на затерянном острове.

"Богатырята" - о приключениях четырех друзей - Коши, Алекса, Ядвиги и Василисы, которым предстоит сразиться с Чудом-юдом. "Приключения Пети и волка" повествуют о мальчике и его необычном друге - волке из параллельной сказочной вселенной.

Фестиваль прошел при поддержке министерства культуры РФ, его организаторами выступают МДЦ "Артек", Ассоциация анимационного кино, киностудия "Союзмультфильм".